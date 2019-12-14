هجوم على قاعدة عسكرية في أفغانستان يسقط 23 جنديا

قتل 23 جنديا أفغانيا، أمس الجمعة، في هجوم على قاعدة عسكرية في ولاية غزنة وسط البلاد، تبنته حركة "طالبان".

ونقلت شبكة "طلوع نيوز" الأفغانية، نقلا عن مصدر محلي، قوله إن ما لا يقل عن 23 من أفراد الجيش لقوا مصرعهم في هجوم شنته مجموعة من حركة "طالبان" في مقاطعة كاراباخ في مقاطعة غزنة الوسطى مساء الجمعة.

في حين نقلت الشبكة عن المتحدث باسم وزارة الدفاع، فؤاد أمان، قوله إن تسعة من أفراد الجيش المحلي قتلوا في الهجوم.

At least 23 security force members were killed by a group of infiltrated Taliban fighters in Qarabagh district, Ghazni province, on Friday evening, a source told TOLOnews. pic.twitter.com/5Ym8uG59A4 — TOLOnews (@TOLOnews) December 14, 2019

​ووقع الحادث في قرية مروار، في منطقة كاراباخ، ونفذه سبعة مهاجمين، بحسب المصدر، مشيرا إلى أن المهاجمين "أخذوا أسلحة الجنود وانضموا إلى طالبان".

من جهتها أعلنت حركة "طالبان"، التي تقاتل القوات الحكومية وقوات أجنبية تساندها، مسؤوليتها عن الهجوم، وأشارت إلى أنه أسفر عن مقتل 32 جنديا".