وزير خارجية تركيا: حكومة الوفاق الليبية لم تطلب إرسال جنود إلى طربلس حتى الآن

أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن حكومة الوفاق الليبية لم تطلب من بلاده إرسال جنود إلى طرابلس حتى الآن.

القاهرة - سبوتنيك. وقال تشاووش أوغلو، في تصريحات خلال "منتدى الدوحة" اليوم السبت: "حكومة الوفاق الليبية لم تطلب إرسال جنود إلى طرابلس حتى الآن، وفي حال طلبت من تركيا نشر قوات في ليبيا سنقبل ذلك"، متابعا "إرسال جنود هو أسهل شيء يمكن أن يحدث".

وأضاف وزير الخارجية التركي، "روسيا هناك (في ليبيا) الآن، وهي تحاول التواجد منذ السنتين أو الثلاث الأخيرة، والآن هي لاعب على الساحة الليبية".

وكان تشاووش أوغلو، أكد في وقت سابق، اليوم، أن بلاده متمسكة بالدفاع عن حقوقها ومصالحها في شرق البحر المتوسط.

وقال إنه التقى "رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، على هامش فعاليات منتدى الدوحة؛ لمناقشة مذكرة التفاهم الموقعة بين أنقرة وطرابلس حول ترسيم الحدود البحرية".

وأضاف قائلا: "ناقشنا مذكرة تفاهم، وأكدنا أننا سنستمر في الدفاع عن حقوقنا ومصالحنا الشرعية في شرق البحر المتوسط".

يشار إلى أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد وقع مذكرتي تفاهم مع فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

وفي السياق نفسه، صادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية مع ليبيا، في 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، فيما نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية، المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته.