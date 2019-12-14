الكشف عن تقنية نقل الأشخاص لأي مكان في العالم في غضون ساعة في الولايات المتحدة

قال اللفتنانت والجنرال المتقاعد ستيفن كواست إن الولايات المتحدة تمتلك تكنولوجيا تسمح بنقل الأشخاص إلى أي مكان في العالم في زمن لا يتجاوز الساعة.

ونشر موقع "ذا درايف" الأمريكي عن كواست قوله: "تكنولوجيا إيصال أي شخص من أي مكان على كوكب الأرض إلى أي مكان آخر في أقل من ساعة ليست تطويرًا للتقنيات الحالية".

يشير المنشور الأمريكي إلى أن تصريحات الجنرال المتقاعد، مبنية على تصريحات أخرى للجيش الأمريكي حول وجود عدد من الظواهر الطبيعة الغريبة، التي لم يتم الكشف عنها علنا.

وبحسب الموقع، هذه التصريحات تشير إلى اهتمام البنتاغون بزيادة الاستثمار في الابتكار في قطاع الفضاء.

الجدير بالذكر أن اللفتنانت والجنرال المتقاعد ستيفن كواست شارك في العديد من العمليات القتالية مثل عملية درع الصحراء التي قامت بها الولايات المتحدة أثناء حرب الخليج الثانية وعملية عاصفة الصحراء التي وقعت في عام 1991.