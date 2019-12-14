كوريا الجنوبية: لم نستورد أي شحنات نفط من إيران خلال نوفمبر

أظهرت بيانات أولية من هيئة الجمارك الكورية اليوم السبت (الأحد بالتوقيت المحلي) أن كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط إيراني خلال نوفمبر/ تشرين الثاني وكذلك منذ عام.

كما أظهرت البيانات أن كوريا، خامس أكبر مشتري للخام في العالم استوردت 12.4 مليون طن من النفط الخام الشهر الماضي مقابل 12.7 مليون طن قبل عام، حسب "رويترز".

ومن المقرر أن تنشر شركة النفط الوطنية الكورية في وقت لاحق من الشهر الحالي البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من النفط الخام للشهر الماضي.

يذكر أنه قبل 4 سنوات، في 14 تموز/يوليو 2015، أعلنت الدول الست (بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا) وإيران، عن الاتفاق على خطة العمل الشاملة المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني.

وينص الاتفاق التاريخي على رفع العقوبات المفروضة على إيران مقابل تقييد برنامجها النووي، ولم تستمر الصفقة في شكلها الأصلي سوى أقل من ثلاث سنوات، فقد أعلنت الولايات المتحدة في الثامن من أيار/مايو 2018، انسحابا أحاديا منها واستئناف فرض العقوبات الصارمة ضد الجمهورية الإسلامية، وطالت العقوبات قبل أسابيع وزير الخارجية محمد جواد ظريف والمرشد الأعلى للثورة علي خامنئي.