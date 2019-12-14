الصين تبدأ بالبحث عن كواكب تصلح للحياة

تبدأ الصين في عام 2030 بتنفيذ برنامج Miin الذي يهدف لدراسة الفضاء خارج نظام المجموعة الشمسية وإيجاد كواكب مناسبة للحياة البشرية.

وصرح المدير العام للشركة الصينية للعلوم والتكنولوجيا الفضائية "CASC" يوان جي، اليوم السبت، أن مشروع Miin سيكون الإنجاز القادم للصين في مجال البحوث الفضائية.

ووفقا لرئيس الشركة من المقرر إطلاق العديد من الطائرات المزودة بتلسكوبات وأجهزة استشعار تعمل بالأشعة تحت الحمراء وأجهزة أخرى لمراقبة الفضاء الخارجي مشيرا إلى أن العلماء سيركزون في بحثهم على الكواكب التي يتوفر فيها الماء ودرجات حرارة مناسبة وظروف تضمن بقاء البشر والحيوانات والنباتات والحشرات على قيد الحياة.

واستذكر رئيس CASC أنه في العام المقبل ستطلق الصين بعثة لإجراء دراسات على كوكب المريخ وفي السنوات العشر القادمة تنوي أن تصبح القوة الفضائية الأكثر تقدما.

كما تخطط شركة CASC لاستكمال بناء أول قاعدة على سطح القمر بحلول عام 2045.