غداة فوزه في الانتخابات... اسكتلندا تطالب من جونسون قبول استفتاء الاستقلال

دعت الحكومة الاسكتلندية، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى قبول إجراء استفتاء ثاني على استقلال البلاد.

وقالت رئيسة الوزراء نيكولا ستيرجن اليوم السبت إن على رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن "يركز على الواقع ويقر بأن الحزب الوطني الاسكتلندي مفوض لإجراء استفتاء ثان على الاستقلال".

وأفادت وكالة "رويترز"، أن بوريس جونسون قال لستيرجن في اتصال هاتفي، أمس الجمعة، إنه يعارض إجراء استفتاء ثان على استقلال.

يذكر أن الحزب الوطني الاسكتلندي حصد 48 مقعدا من أصل 59 مقعدا لإسكتلندا في البرلمان البريطاني في الانتخابات العامة التي جرت يوم الخميس، مما دفع ستيرجن إلى تصعيد مطالبها بإجراء استفتاء آخر على الاستقلال.