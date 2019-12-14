قناة عبرية تكشف اعتراض البحرية التركية سفينة إسرائيلية في المياه القبرصية

كشفت قناة إسرائيلية أن البحرية التركية، اعترضت، قبل نحو أسبوعين، سفينة أبحاث إسرائيلية في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، مشيرة إلى أنه كان على متنها باحثين من جامعة "بن غوريون" الإسرائيلية، وأحد علماء الجيولوجيا القبرصيين.

القدس - سبوتنيك . وكشفت القناة "13" الإسرائيلية، مساء السبت، نقلا عن مصادر رسمية أن "سفن البحرية التركية طاردت سفينة الأبحاث الإسرائيلية، التي أجرت اختبارات في المياه الاقتصادية القبرصية".

وأضافت القناة: "الحادث غير العادي وقع قبل أسبوعين عندما كانت السفينة الإسرائيلية (بات جاليم)، التي يديرها المعهد الإسرائيلي لبحوث المحيطات تقوم بعملها في البحر المتوسط بالقرب من قبرص".

ونقلت القناة الإسرائيلية عن مصادر رسمية بأنه "كان من بين طاقم السفينة الإسرائيلية باحثون من جامعة (بن غوريون) وجيولوجي قبرصي. وكانوا يعملون في مشاريع مشتركة مرخص لها من حكومة قبرص".

وقالت القناة إن "سفن البحرية التركية اقتربت من السفينة الإسرائيلية، وتواصلت مع قبطانها عبر جهاز اللاسلكي، وطلبت البحرية التركية الكشف عن ماهية مهمة السفينة الإسرائيلية وعن العمل، الذي تقوم به، ثم أمرتها بمغادرة المنطقة على الرغم من وجودها في المياه الاقتصادية القبرصية".