الجيش الإسباني يبحث عن نساء ناطقات باللغة العربية للإنضمام للقوات الخاصة

أعلنت وزارة الدفاع الإسبانية عن فتحها المزيد من الوظائف وتحديدا للنساء الراغبات بالانضمام للقوات الخاصة، في إطار الجهود الدولية الرامية لمحاربة الإرهاب.

صرحت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغريتا روبليس، بأن الأمم المتحدة دعت إلى تجنيد المزيد من النساء للمساعدة في حل النزاعات في جميع أنحاء العالم.

وتعتبر النساء الناطقات باللغة العربية من بين اللواتي يتم البحث عنهن للمشاركة في المهام التي تقودها الأمم المتحدة والناتو في مناطق النزاع.

وقامت الوزيرة الإسبانية بزيارة لقايدة العمليات الخاصة في الجيش الإسباني، حيث انضمت بعض النساء إلى وحدات النخبة، بحسب مانقل موقع "bbc".

وحضرت الوزيرة خلال الزيارة تمرينا عمليا للقضاء على مركز إرهابي مفترض، بهدف جمع معلومات استخباراتية.