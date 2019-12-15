وزير الدفاع التركي: لا زلنا في قلب "الناتو" ولا توجد أي محاولة للخروج من الحلف

أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الأحد أن بلاده لا تزال في قلب حلف شمال الأطلسي "الناتو" وشريك أساسي فيه، ولا توجد أي محاولة للخروج منه.

وقال أكار في تصريحات خلال منتدى الدوحة الـ19: "نحن سنظل في الناتو ولن نذهب إلى أي مكان".

وأضاف أكار قائلا: "أعمالنا تنم عن مسؤوليتنا تجاه الناتو، ولا زلنا في مركز الحلف، وشريك أساسي فيه، وليس هناك أي محاولة للخروج منه".

وتابع أكار "اضطررنا لشراء منظومة الدفاع الصاروخية "إس-400" من روسيا من منطلق حاجة أمن بلدنا لها".

وخلص وزير الدفاع التركي قائلا "في الوقت الحالي نتناقش في مسألة صفقة طائرات إف 35 مع الولايات المتحدة ونسعى لإيجاد حل".

وأعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن الحديث عن شراء تركيا للمقاتلات الروسية أمر سابق لأوانه، وأن أنقرة لا تزال تتوقع استلام طائرة أمريكية من طراز إف-35.