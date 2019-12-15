تركيا تبعث رسالة إلى إسرائيل: مستعدون للتفاوض

أعربت تركيا، عن استعدادها لخوض التفاوض مع تل أبيب، حول نقل إمدادات الغاز الإسرائيلية إلى القارة الأوروبية عبر الأراضي التركية.

وحسب هيئة البث الإسرائيلية، في نسختها العبرية ، اليوم الأحد، نقل مصدر تركي رفيع المستوى في مجال الطاقة رسالة بهذا الخصوص إلى إسرائيل، موضحا أن بلاده "تنتظر تشكيل حكومة مستقرة في إسرائيل وتعيين وزير طاقة جديد لبحث هذه المسالة".

وأشارت الهيئة، إلى أن "هذه الرسالة تختلف عن مواقف تركية سابقة مفادها أن أنقرة لن تسمح بمد أنابيب غاز إسرائيلية إلى أوروبا عبر المياه البحرية الإقليمية والأراضي التابعة لتركيا".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن إسرائيل لن تتمكن من نقل الغاز عبر البحر المتوسط دون موافقة بلاده.

وأكد أردوغان في حوار مع قناة"تي أر تي" المحلية، أن أنقرة لن تسمح بأي خطوات أحادية الجانب في البحر المتوسط، "لن تتمكن إسرائيل من نقل الغاز عبر البحر المتوسط دون موافقتنا، ولا تستطيع اليونان ومصر وإسرائيل وقبرص اتخاذ أي خطوة دون موافقتنا بعد توقيعنا على مذكرة التفاهم مع ليبيا".