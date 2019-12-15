المبعوث الأمريكي يصل كوريا الجنوبية للتباحث بشأن القضايا المشتركة

وصل المبعوث الأمريكي الخاص بكوريا الشمالية، ستيفن بيغن، اليوم الأحد إلى كوريا الجنوبية في وقت تكثف فيه بيونغ يانع الضغط على واشنطن لتقديم تنازلات من أجل إحياء محادثات نزع السلاح النووي قبل انتهاء المهلة التي حددتها بنهاية العام.

وذكرت وكالة "رويترز" أن وصول بيغن بعد يوم من تصريح كوريا الشمالية بأنها أجرت "تجربة مهمة" أخرى في موقع لإطلاق الصواريخ بهدف تطوير سلاح استراتيجي لردع التهديدات النووية الأمريكية.

ويعتزم بيغن عقد اجتماع مع رئيس كوريا الجنوبية، يوم غد الاثنين، في إطار زيارته التي تستمر ثلاثة أيام وذلك قبل توجهه إلى طوكيو للتشاور مع نظيره الياباني. ولم يتضح ما إذا كان سيجتمع مع مسؤولين كوريين شماليين عند الحدود بين الكوريتين.

وأدت زيارة بيغن إلى تكهنات بأنه ربما يحاول إنقاذ المفاوضات من خلال التواصل مع كوريا الشمالية أو بتوجيه رسالة علنية.

وتصاعد التوتر في الأسابيع الأخيرة بعد أن أجرت بيونغ يانغ سلسلة تجارب على أسلحة وكثفت من انتقاداتها للولايات المتحدة مما أثار المخاوف من عودة الدولتين إلى المسار التصادمي الذي كانا عليه قبل إطلاق العملية الدبلوماسية العام الماضي.