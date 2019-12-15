إيران تعلن التصدي لهجوم سيبراني على أنظمة حكومية

أعلنت الحكومة الإيرانية اليوم الأحد عن تصديها لهجوم سيبراني يهدف إلى التجسس على معلومات حكومية.

وقال محمد جواد عزاري جهرومي، في صفحته على "تويتر"، إنه تم التعرف على الهجوم السيبراني المنظم على أنظمة الحكومة الإلكترونية الإيرانية وطرده.

وأضاف: "كان هذا النوع من الهجوم في صورة هجوم APT27 معروف يهدف إلى التجسس على المعلومات الحكومية، وتم تحديد خوادم تجميع برامج التجسس، وتم تعقب المهاجمين أيضًا".

وكان جهرومي قال يوم الأربعاء الماضي، لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، إن هجوماً إلكترونياً "كبيراً" و"حكومياً" استهدف أيضا البنية التحتية الإلكترونية لإيران، ولم يخض في أي تفاصيل عن الهجوم المزعوم سوى قوله إنه "تم نزع فتيله وسينشر تقريرا حوله".

ونفى الوزير يوم الثلاثاء الماضي تقارير تحدثت عن عمليات اختراق مصارف إيرانية، من بينها تقارير نشرتها وسائل إعلام محلية عن اختراق حسابات ملايين من عملاء المصارف الإيرانية.

#گزارش_به_مردم

حمله سازمان یافته سایبری به سامانه‌های دولت الکترونیکی ایران، شناسایی وتوسط سپر #دژفا دفع شد

این نوع حمله در قالب حمله شناخته شده APT27 صورت گرفته و هدف آن جاسوسی از اطلاعات دولتی بوده است

سرورهای تجمیع اطلاعات جاسوسی شده شناسایی، و ردیابی عاملان حمله هم انجام شد — MJ Azari Jahromi (@azarijahromi) December 15, 2019

وفي يونيو/ حزيران الماضي، قال مسؤولون أميركيون إن فرق إنترنت عسكرية أميركية شنت هجوما على أنظمة حواسب عسكرية إيرانية، وتراجع بعدها الرئيس دونالد ترمب عن خطط توجيه ضربة عسكرية تقليدية، رداً على إسقاط إيران طائرة استطلاع أميركية في الخليج العربي.

وتصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران منذ انسحاب ترمب العام الماضي من الاتفاق النووي، وتنفيذه سياسة "أقصى ضغط" مع طهران.