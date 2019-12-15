وزير الدفاع الإيراني: تمكنا من الرد على عدوان العدو في اللحظة الأولى

قال وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية، لقد استطعنا تنفيذ الإستراتيجية الإيرانية في الحفاظ على الردع وتعزيزه.

وأكد العميد أمير حاتمي أن "بلاده نجحت في الرد بقوة على عدوان العدو في اللحظة الأولى، مما يعني أن العدو قد قبل حقيقة قوتنا وشأننا وتصميمنا واستقرارنا في الحفاظ على الأمن القومي". وذلك بحسب وكالة "إرنا".

وصرح حاتمي، اليوم الأحد، بأن إيران تتمتع بنظام قائم على قوة الشعب، مضيفا "نحن نقرر دائما وفقا لأقصى قدر من مشاركة الشعب من أجل تقرير المصير واعتلاء البلاد، و هذا القرار سيكون مخيبا للآمال ومكلفا للغاية للعدو".

وأوضح العميد أمير حاتمي "أن الأعداء يزيدون باستمرار من قوتهم العسكرية، ويستخدمون هذه القوة لاستغلال الأمم، وتغيير القرارات وإضعاف إرادة حكومات المنطقة والعالم".

وشدد حاتمي على أنه "يتعين علينا مع الأخذ بنظر الاعتبار هذا الموضوع، أن نكون دوما جاهزين وعلى استعداد في جميع المجالات".

وعلى الرغم من تكرار كلمة "الأعداء" في تصريحه، فإن العميد أمير حاتمي، وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية، لم يشر إلى من هم "الأعداء".