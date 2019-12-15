تعليق الدراسة في طهران لليوم الثاني بعد بلوغ التلوث إلى "مستويات خطيرة"

أعلنت الحكومة الإيرانية، تعليق الدراسة في معظم أنحاء العاصمة طهران، غدا الاثنين، وذلك لليوم الثاني على التوالي، بسبب التلوث الحاد في الهواء.

وقال نائب محافظ طهران، محمد تقي زاده، اليوم الأحد، "تقرر إغلاق جميع المدارس في كل محافظة طهران، عدا مدينتي دماوند، فيروز كوه، غدًا"، وذلك حسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

وأضاف أنه "سيتم وقف جميع أعمال التنقيب، وحركة عربات النقل"، لافتا إلى أنه "سيتم تخفيض أسعار تعريفة المترو والشاحنات إلى النصف".

وكشفت وكالة "فارس"، عن عقد اجتماع للجنة الطوارئ المعنية بتلوث الهواء في طهران، لاتخاذ قرارات في ضوء الأوضاع الجوية غير المستقرة، والتي تستمر حتى غدا الإثنين.

وكان قد تم تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات، وتأجيل المسابقات الرياضية في العاصمة طهران، وعدد من المدن الصناعية الكبرى، في 30 من الشهر الماضي، بسبب تلوث الهواء، والذي يعد سببا لوفاة نحو 30 ألف وفاة سنويا في مدن إيرانية، بحسب وسائل إعلام محلية.