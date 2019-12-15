تقارير: إيفانكا ترامب تمتنع عن مقابلة الصحفيين في قطر

شاركت إيفانكا ترامب، المستشارة الخاصة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس السبت، في الجلسة العامة من فعاليات اليوم الأول لمنتدى الدوحة 2019.

وعبرت "ترامب" عن إعجابها بالنقاشات التي دارت خلال جلسات المنتدى، إذ استعرضت جهود مبادرتها لتمكين المرأة، وألقت الضوء على وضع المرأة في 107 دولة، والتحديات التي تواجههن فيها في الوقت الحالي.

ورصد المصورون لقطات لإيفانكا ترامب في المنتدى، وهي تتحدث مع العديد من كبار السياسيين وقادة الأعمال، من بينهم وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثان.

وذكرت تقارير صحفية أن إيفانكا ترامب، لم تجب على الأسئلة الموجهة إليها من الصحفيين في المنتدى، مثلما تفعل باقي الشخصيات الدولية المشاركة في المنتدى، وفضلت الإجابة على أسئلة من ممثل لبلادها، بحسب موقع "بازفيد".

ووافقت ترامب على إجراء مقابلة مع مورغان أورغتوس، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية.

وكان من بين الأسئلة التي وجهت إلى إيفانكا ترامب خلال المقابلة في منتدى الدوحة: "بمناسبة الحديث عن الرحلات، لقد زرت المغرب مؤخرا... هل من الممكن أن تخبرينا بالمزيد عن الرحلة وأبرز أحداثها؟".

وتعد زيارة إيفانكا ترامب إلى قطر، أول رحلة تقوم بها في الشرق الأوسط منذ عامين، إذ أنها زارت المملكة العربية السعودية آخر مرة في عام 2017، برفقة والدها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في أول رحلة خارجية له كرئيس.

من ناحيتها، أعربت إيفانكا ترامب، عن شكرها لأمير قطر، الشيخ تميم بم حمد آل ثاني، لاستضافتها في منتدى الدوحة.

وقالت إيفانكا عبر حسابها على موقع "إنستغرام": "أمضيت أمسية ختامية جميلة في متحف قطر الوطني، أشكر أمير قطر على استضافته لنا".

وأرفقت ترامب تغريدتها بصور من جولتها داخل المتحف برفقة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيسة مجلس أمناء متاحف قطر، وذلك على هامش مشاركتها في مأدبة عشاء منتدى الدوحة، التي أقيمت في متحف قطر الوطني، وحضرها أمير قطر ورؤساء الدول والحكومات الشقيقة والصديقة، والمشاركين في المنتدى.

ووصلت إيفانكا ترامب برفقة وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، الجمعة، إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في منتدى الدوحة الدبلوماسي السنوي، الذي يعقد على مدى اليومين 14 و15 ديسمبر/ كانون الأول، بمشاركة عدد من المسؤولين الإقليميين والعالميين.