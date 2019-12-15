أمين عام الأمم المتحدة "محبط" من نتائج قمة المناخ الـ25

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأحد، عن إحباطه من النتائج التي توصلت لها قمة المناخ الـ25، المنعقدة في العاصمة الإسبانية مدريد، مؤكدا أن "المجتمع الدولي خسر فرصة مهمة لتخفيف حدة الأزمة المناخية".

وأكد غوتيريش، في تغريدة عبر "تويتر"، "أشعر بالإحباط من نتائج اجتماعات قمة المناخ 25، فالمجتمع الدولي كان لديه فرصة مهمة لإظهار المزيد من الطموح والاهتمام لتخفيف حدة أزمة المناخ".

وأردف "ولكن لا يجب أن نيأس، ولن أيأس".

I am disappointed with the results of #COP25.



The international community lost an important opportunity to show increased ambition on mitigation, adaptation & finance to tackle the climate crisis.



But we must not give up, and I will not give up. — António Guterres (@antonioguterres) December 15, 2019

​وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن تطلعه أكثر من أي وقت مضى، لتكون 2020، "هي التوقيت المماثل الذي تسير فيه الدول وفق ما يمليه العلم للحد من الأزمة المناخية، حتى لا يستمر ارتفاع درجات الحرارة درجة ونصف".