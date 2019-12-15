المتحدث باسم نتنياهو: نجل الرئيس البرازيلي أعلن نقل سفارة بلاده للقدس العام المقبل

أعلن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان البرازيلي، نجل الرئيس البرازيلي، أدواردو بولسونارو، اليوم الأحد، أن بلاده ستنقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس، في العام 2020، فضلا عن عزمها إدراج "حزب الله" على قائمة الإرهاب.

القاهرة - سبوتنيك. وأكد نجل الرئيس البرازيلي، وفقا لبيان نشره المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، أوفير غندلمان: "ستنقل البرازيل سفارتها إلى العاصمة في العام 2020، وستدرج حزب الله على قائمة الإرهاب".

جاء ذلك، خلال افتتاح بولسونارو مكتب التجارة البرازيلي في القدس، بحضور رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وقرينته سارة.

وأعلنت البرازيل في ديسمبر/ كانون الأول 2018، عزمها نقل سفارة بلادها من تل أبيب إلى القدس، إيفاءا بعهد تقدم به الرئيس البرازيلي المنتخب جايير بولسونارو خلال حملته الانتخابية.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن عن نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، في السادس من ديسمبر/كانون الأول 2017، وتبعها بعد ذلك، في الخامس عشر من مايو/أيار 2018، التطبيق الفعلي لنقل السفارة إلى القدس.

وفي العام الماضي، اعتمدت الحكومة الرومانية، بدعم من رئيس البرلمان، مشروع اقتراح بنقل سفارة البلاد من تل أبيب إلى القدس، لكن الرئيس الذي اشتبك مع الحكومة مرارا وتكرارا، عارض الخطوة في غياب اتفاق سلام إسرائيلي فلسطيني، ودعا إلى استقالة رئيسة الوزراء.