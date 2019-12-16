العالم يشهد 75 زلزالا خلال الـ24 ساعة

ونقلت صحيفة "المواطن" السعودية تغريدة لعبد الله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في المملكة.

وقال المسند، في تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، إن الخريطة توضح 57 زلزالاً على مستوى العالم، كلها أعلى من 4 درجات بمقياس ريختر، علماً أن المعدل فوق الطبيعي".

في سياق متصل، قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا قويا وقع قرب مدينة دافاو في جنوب الفلبين، أمس الأحد، لكن ليس هناك مخاوف من حدوث موجات مد (تسونامي).

وأضافت الهيئة أن قوة الزلزال بلغت 6.8 درجة ويقع مركزه على مسافة 61 كيلومترا جنوب غربي دافاو على جزيرة مينداناو الجنوبية، وعلى عمق نحو 28.2 كيلومتر لتخفض بذلك تقديراتها الأولية لقوة الزلزال من6.9 درجة. وفقا لـ"رويترز".

وقال مركز المحيط الهادي للتحذير من موجات المد العاتية (تسونامي) إنه ليس هناك خطر من حدوث موجات مد بعد الزلزال، ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار، لكن الزلازل بهذا الحجم يمكن أن تلحق أضرارا بالمباني.