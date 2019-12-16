سوق الأوراق المالية بانتظار تفاصيل اتفاق التجارة الأمريكي الصيني

انخفضت العملات التي تتأثر بالتجارة مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي، اليوم الاثنين، مع انحسار حالة الارتياح التي أعقبت اتفاق التجارة الأمريكي الصيني في ظل الإحباط الناجم عن قلة التفاصيل الخاصة بالاتفاق وإحجام عن وضع مراهنات كبيرة مع اقتراب عيد الميلاد.
وواصل الجنيه الإسترليني الأداء المتفوق أمام العملات الأخرى في أعقاب الفوز الساحق لحزب المحافظين حزب رئيس الوزراء بوريس جونسون في الانتخابات بينما صعد اليورو قبل بيانات مهمة لأنشطة الشركات، بحسب "رويترز".
وهدأت حدة حرب التجارة بين واشنطن وبكين، الأسبوع الماضي، مع خفض جزء من الرسوم الأمريكية في مقابل ما وصفه مسؤولون أمريكيون بقفزة كبيرة في مشتريات الصين من المنتجات الزراعية الامريكية وسلع أخرى.
وسجل الدولار الأسترالي 0.6874 دولار أمريكي، متراجعا من أعلى مستوى في أربعة أشهر البالغ 0.6939 دولار.
وانخفض الدولار النيوزيلندي 0.5 بالمئة إلى 0.6596 دولار بعدما صعد إلى 0.6939 دولار في مرحلة ما يوم الجمعة وهو أعلى مستوى في أربعة أشهر.
وزاد اليورو قليلا إلى 1.1133 دولار مع تحول اهتمام أوروبا إلى البيانات الأولية لأنشطة الشركات بمنطقة العملة الموحدة.
وصعد الدولار قليلا إلى 109.45 ين رغم أن مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات انخفض نحو 0.2 بالمئة إلى 97.00.
وتترقب الأسواق التفاصيل الدقيقة لاتفاق التجارة الذي لم يوقع بعد. وارتفع الأسترليني مجددا إلى مستويات الذروة المسجلة يوم الجمعة أمام الدولار واليورو وسط توقعات بأن ينهي فوز حزب المحافظين في الانتخابات حالة الضبابية حيال الانسحاب من الاتحاد الأوروبي على المدى القصير.
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