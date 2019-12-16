تركيا بصدد التحول إلى مركز عالمي في مجال الملاحة والطيران

أعلن وزير المواصلات والبنية التحتية التركي، جاهد طورهان، أن ​تركيا​ تتحضر لتكون مركزا له ثقلــه في مجـــال الملاحة الجويــة العـــالمية، مدفوعة بتطور ​البنى التحتية​ والفنية والتشريعية في البلاد، عدا عن كونها نقطة التقاء لدول العالم.

وشدد طورهان، قائلا إن "نقاط طيران الخطوط الجوية التي أنشأناها بهدف التحليق في أنحاء العالم كافة تعتبر واحدة من أهم المعايير التي تنقل بلدنا إلى قمة قوائم الطيران".

ولفت في حديث صحافي إلى أنه "يمكن تسيير الطيران العالمي بشكل آمن، وموثوق فيه من خلال التعاون الثنائي والمتعدد الجهات بين 193 دولة عضو في منظمة ​الطيران المدني​ الدولي (إيكاو)"، مركزا على أن "العصر الرقمي الّذي تطوّرت فيه التكنولوجيا بصورة فائقة، بحاجة ملحة إلى تطوير إمكانيات الاتصالات والمواصلات على الأصعدة كافة".

وأكد طورهان أن "تعزيز روابط الطيران أمر ممكن، من خلال زيادة التعاون إما بين الدول أو على النطاق الدولي"، مشيرا إلى "أهمية منظمة "إيكاو" الّتي تضع قواعد عالميةّ للطيران المدني ولوائح قانونيّة، وتضع معايير لتنفيذها".