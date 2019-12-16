المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: إيران ليست خطرا على المنطقة وأمريكا ستتلقى ردا قاصما

صرح علي ربيعي، المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، بأن الجمهورية الإسلامية لا تشكل خطرا على شعوب المنطقة. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، اليوم الاثنين.

وجاء في تصريح ربيعي "إن الاجراءات الأمريكية الأخيرة بفرض الحظر على خطوط الملاحة الإيرانية تندرج في إطار الإجراءات الاستفزازية ضد الشعب الإيراني".

واضاف: "إن طريقنا هو التحدث وشرح المواقف مع الشعب، والتي أعتقد أنه كان ينبغي أن نتحدث عنها أكثر، بأن أميركا ليست لها القدرة على الاستمرار في هذه الإجراءات، وهذا هو أقصى ضغط على إيران، بحسب وكالة "فارس" الإخبارية.

ونفى المتحدث باسم الحكومة، مزاعم "وزير الخارجية الامريكي" بومبيو بأن إيران نفذت هجمات صاروخية على المراكز الأمريكية في العراق، وقال: "ليس لدى أمريكا أي أدلة في هذا الصدد، وبسبب التدخلات الأمريكية فإن الأوضاع في العراق يشوبها الغموض، لذا فإن الهجوم على القاعدة الأمريكية أمر طبيعي، وقد أدركت دول المنطقة أن إيران لا تشكل أي خطر على شعوب المنطقة.

وأردف ربيعي قائلا: "في حالة ارتكابها أي خطأ، فإن أمريكا ستتلقى ردا قاصما".

ويذكر أن إيران كانت قد جددت، يوم أمس الأحد، الدعوة لتوقيع اتفاق عدم اعتداء بينها وبين دول الخليج، بهدف التوصل إلى مقاربة قائمة على الحوار لحل نزاعات المنطقة.