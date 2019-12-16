في ظل التوتر... طائرة "بيرقدار تي بي2" التركية المسلحة تصل إلى قبرص

وصلت أول طائرة عسكرية مسيرة تركية إلى مطار "غجيت قلعة"، شمالي قبرص، في ظل التواترات التي تشهدها المنطقة.

وحطت الطائرة المسلحة نوع "بيرقدار تي بي2" رحالها في منطقة فاماغوستا الواقعه في شرق الجزيرة القبرصية.

وتعتبر هذه الطائرة هي أولى الطائرات المسلحة التركية منذ موافقة السلطات القبرصية على نشر هذه الطائرات شمال الجزيرة والتي توجد تركيا في جزئها الشمالي.

وتشهد المنطقة أجواء من التوتر على خلفية توقيع مذكرة التفاهم المتعلقة بالتعاون الأمني والعسكري مع ليبيا، بحسب "أ ف ب".

ونددت اليونان التي طردت السفير الليبي بسبب اتفاق الحدود البحرية بتنقيب تركي جديد عن الغاز قبالة ساحل جزيرة قبرص المقسمة.

وتنص الاتفاقية التي أرسلت إلى النواب الأتراك على أن طرابلس قد تطلب مركبات وعتادا وأسلحة لاستخدامها في العمليات البرية والبحرية والجوية. وتنص أيضا على تبادل جديد لمعلومات المخابرات.

والتقى جاويش أوغلو برئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا فائز السراج في الدوحة، أمس السبت، وناقش معه التعاون في منطقة شرق المتوسط.