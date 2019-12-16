صحيفة أمريكية تصنف روسيا والسعودية من بين أقوى دول العالم

حصدت روسيا المركز الثاني في قائمة أقوى الدول في العالم، بينما جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى.

وفقا لصحيفة " يو إس نيوز" الأمريكية، فإن الولايات المتحدة الأمريكية بقيت في المرتبة الأولى، حيث تصدرت القائمة منذ عام 2018، بينما حصلت الصين على المرتبة الثالثة.

كما جاء ضمن العشر الأوائل أيضا ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة واليابان والمملكة العربية السعودية وإسرائيل، وكوريا الجنوبية.

وكانت الدول الأقل تأثيرا، وفقا للصحيفة، هي كل من سلوفاكيا وسلوفينيا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا.

وقامت الصحيفة بمراعاة إجمالي الناتج المحلي للبلد ومؤشراته للفرد أثناء وضعها للتصنيف.

والجدير بالذكر أن الدولة التي تحصل على تصنيف "أقوى الدول في العالم" تهيمن على عناوين الأخبار ولها تأثير كبير على الساحة السياسية.