روحاني إلى طوكيو... لا خطط لمفاوضات مع واشنطن

يتوجه الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الجمعة المقبلة، إلى طوكيو، في زيارة تعد ردا لزيارة رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي.

طهران - سبوتنيك. ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن عباس عراقجي، كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني: "يزور الرئيس الإيراني حسن روحاني العاصمة اليابانية طوكيو، يوم الجمعة المقبل ردا على زيارة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي".

وأضاف عراقجي: "لا توجد خطة حول تفاوض إيراني أميركي على جدول أعمال زيارة روحاني إلى اليابان".

وكان أوضح المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، اليوم الاثنين، أن زيارة الرئيس الإيراني لليابان لا علاقة لها بالولايات المتحدة "الأصدقاء اليابانيون يحملون رسائل أو مبادرات نرحب بها لسماعها، وسندرسها بجدية ولكن ليس لدينا خطط محددة مسبقا".

وكان قد أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، قبل أيام، أن طوكيو تجري مباحثات بشأن زيارة من المحتمل أن يقوم بها الرئيس الإيراني حسن روحاني للبلاد، في وقت لاحق هذا الشهر، في محاولة لحل الخلاف النووي بين إيران والولايات المتحدة.

أضاف أن اليابان ترغب في بذل أقصى جهد ممكن من أجل إقرار السلام في الشرق الأوسط.

وتحافظ اليابان على روابط صداقة مع كل من الولايات المتحدة وإيران، وحاولت في السابق تخفيف حدة التوتر بين البلدين اللذين لا تربطهما علاقات دبلوماسية منذ قطعها بعد الثورة الإسلامية في إيران عام 1979.

وقال آبي إن بلاده ستبذل كل الجهود الممكنة لإقرار السلام في الشرق الأوسط، لكنه لم يحدد متى من الممكن أن يصدر قرارا بإرسال بحارة يابانيين إلى المنطقة لحراسة السفن التي تنقل الإمدادات إلى اليابان.