إسرائيل تبرم "صفقة بيع أسلحة" تعتبر الأولى من نوعها

وقعت إسرائيل صفقة لبيع أسلحة من إنتاج شركة "إلبيط" الأمنية، هي الأولى من نوعها، بحسب إعلام إسرائيلي.

جرى ذلك بين وزارتي الأمن في إسرائيل والجبل الأسود (مونتينيغرو)، حيث أبرم أول اتفاق أمني لبيع أسلحة يتم التحكم فيها عن بُعد، إلى جيش الجبل الأسود، بأكثر من 100 مليون شيكل (حوالي 30 مليون دولار)، من إنتاج شركة "إلبيط" الإسرائيلية، بحسب قناة "آي 24".

ووقع وزير أمن جمهورية الجبل الأسود بريدراج بوسكوفيتش، والمدير العام لوزارة الأمن الإسرائيلي، أودي آدم، على الاتفاق خلال احتفال أقيم في وزارة الأمن الاسرائيلية في مدينة تل أبيب.

وبدوره، قال الجنرال في وزارة الأمن الإسرائيلية، يائير كولز، إن "هذا الاتفاق يعتبر الأول بين وزارة الأمن الإسرائيلية وجمهورية الجبل الأسود، وهي دولة شريكة وحليفة لإسرائيل".

وتابع: "يواجه الجبل الأسود، مثله مثل باقي الدول الأوروبية الأخرى، تحديات أمنية معقدة، تستطيع الصناعات الأمنية الإسرائيلية تقديم حلول تكنولوجية بأعلى المستويات، ونتطلع إلى توسيع تعاوننا وتبادل المعرفة مع شركائنا من الجبل الأسود، ومن دول الناتو أيضًا".

وعلق وزير أمن جمهورية الجبل الأسود بريدراج بوسكوفيتش، قائلا: "لقد اخترنا العرض الإسرائيلي لوزارة الأمن وأنظمة شركة "إلبيط" بعد إجراء أبحاث مفصلة عن السوق، ووفقًا للخصائص التقنية والمتطلبات التشغيلية لجيش الجبل الأسود. تجربة إسرائيل والحلول التكنولوجية في هذا المجال تجعلها شريكًا مخلصًا".

وأكد المدير العام لشركة "إلبيط"، يهودا فيريد: "نحن فخورون للغاية لدمج مواقع الأسلحة لدينا في القوات البرية في الجبل الأسود، هذا الاتفاق سيوسع قاعدة شركائنا بين دول الناتو ويعزز تعاوننا المتزايد مع شركة أوشكوش (متخصصة بتصميم وصناعة الشاحنات والمركبات العسكرية وهياكل الشاحنات والرافعات)".