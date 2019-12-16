جونسون يتعهد بخروج سريع من الاتحاد الأوروبي

استقبل بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، اليوم الاثنين، 109 أعضاء جدد في مجلس العموم، فازوا في انتخابات الأسبوع الماضي عن حزب المحافظين الذي يتزعمه، متعهدا بالوفاء بالوعود التي كسب الحزب الانتخابات نتيجة لها، والمتمثلة في إنجاز الخروج من الاتحاد الأوروبي بأسرع ما يمكن، وزيادة تمويل هيئة الصحة الوطنية التي تديرها الدولة.

وبعد أن حصل حزب المحافظين على أغلبية كبيرة في الانتخابات، التي أجريت يوم الخميس، يسعى جونسون للإسراع في موافقة البرلمان على الانسحاب من التكتل ألأوروبي، ثم يبدأ في تخصيص أموال للصحة والتعليم والشرطة.

وأعلن رئيس الوزراء الذي حصل حزبه على أصوات كثير من المؤيدين التقليديين لحزب العمال، أكبر أحزاب المعارضة في شمال ووسط انجلترا، أنه سيقود "حكومة الشعب"، وأنه سيكون عند حسن ظن الناخبين وذلك بأن ينجز الخروج من الاتحاد الأوروبي، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وقال مصدر في مقر الإقامة الرسمي لجونسون "هذه الانتخابات والجيل الجديد من أعضاء البرلمان الذين جاءوا من البلدات الموالية لحزب العمال ،والتي تحولت إلى الأزرق (تأييد حزب المحافظين) ستساعد في تغيير حياتنا السياسية إلى الأفضل".

وأضاف المصدر: "رئيس الوزراء واضح للغاية في أننا نحمل على أكتافنا مسؤولية، هي صنع مستقبل أفضل لبلادنا وأننا يتعين علينا أن نكون عند حسن ظن الناخبين من خلال إنجاز البريكست".

وستعيد الحكومة مشروع قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى البرلمان، يوم الجمعة، لكن ليس من الواضح إلى الآن ما إذا كان اقتراع سيجرى عليه، لأن ذلك يتطلب موافقة الرئيس الجديد لمجلس العموم.

لكن، في وجود الأغلبية الكبيرة لحزب المحافظين من المتوقع أن يوافق البرلمان على مشروع القانون بحلول الموعد.