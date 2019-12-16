مكتب مسؤولية الميزانية في بريطانيا يضاعف توقعاته لحجم الاقتراض الحكومي

ضاعف مكتب مسؤولية الميزانية في بريطانيا، اليوم الاثنين، تقديراته لحجم الأموال التي من المرجح أن تقترضها الحكومة على مدار الأعوام الخمسة المقبلة.

ووفقا للتوقعات الجديدة فإن بريطانيا ستقترض 47.6 مليار جنيه استرليني (61.1 مليار دولار) في السنة المالية الحالية، ليرتفع حجم الاقتراض من 29.3 مليار استرليني كانت متوقعة عندما أصدرت الحكومة بيان الميزانية في مارس/ آذار، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وبحلول السنة المالية 2023-2024، من المتوقع أن يبلغ الاقتراض السنوي 33.3 مليار استرليني، ارتفاعا من 13.5 مليار كانت متوقعة في مارس/ آذار، عندما كان وزير المالية آنذاك فيليب هاموند يهدف الى موازنة الميزانية، بما في ذلك الانفاق الاستثماري، بحلول منتصف عقد العشرينات.

وكان العجز في ميزانية بريطانيا العام الماضي الأصغر كحصة من الناتج الاقتصادي منذ 2001-2002 في أعقاب عشر سنوات من ضغط الإنفاق أضرت بالكثير من الخدمات العامة.

وتظهر الأرقام كيف أن رئيس الوزراء بوريس جونسون ووزير المالية ساجد جاويد قد يجدان أنه من الصعب تخفيف قبضتهما على المالية العامة بشكل كبير.