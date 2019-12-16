ماكرون يشارك روسيا احتفالها بعيد النصر على النازية

أعلنت السفيرة الفرنسية لدى روسيا، سيلفي بيرمان، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيزور روسيا للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الـ75 ليوم النصر في موسكو.

موسكو - سبوتنيك. وقالت السفيرة خلال مقابلة مع إذاعة "إخو موسكفي" (صدى موسكو): "الرئيس [الفرنسي، إيمانويل ماكرون] قال إنه سيتواجد يوم 9 أيار/ مايو، يوم النصر، في موسكو".

وأشارت إلى أن الرئيس ماكرون أعطى بالفعل ردا إيجابيا.

هذا وأعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، في الـ3 من تموز/ يوليو 2019، أن الرئيس فلاديمير بوتين، قام بدعوة، رئيس جمهورية الصين الشعبية، شي جين بينغ، والمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، بالإضافة إلى الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب، والفرنسي إيمانويل ماكرون، لحضور احتفالات عيد النصر العام المقبل.

تحتفل روسيا يوم 9 أيار/ مايو، من كل عام، بعيد النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى، وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد وجه الدعوة لقادة العديد من البلدان للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى. وبهذه المناسبة تجري عادة، في العديد من المدن الروسية، عروض عسكرية، أهمها العرض العسكري في العاصمة موسكو.