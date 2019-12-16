الهند تعلن عن خطف 20 فردا من طاقم ناقلة نفط قبالة سواحل غرب أفريقيا

أعلنت وزارة الخارجية الهندية، اليوم الاثنين، عن خطف 20 هنديا من أفراد طاقم ناقلة نفط قبالة سواحل غرب أفريقيا.

وأعلنت الوزارة في بيان "بعثتنا في أبوجا تتابع الأمر مع السلطات النيجيرية وسلطات البلدان المجاورة".

كما أوضحت أن السفينة كانت ترفع علم جزر مارشال، بحسب وكالة "رويترز".

من جانبها، أعلنت الشركة المشغلة للسفينة "ماريتايم يونيون" أن السفينة، المحملة بالوقود، "تعرضت لهجوم وتم السيطرة عليها" أثناء توجهها إلى العاصمة التوغولية لومي من أنغولا وأن الشركة تعمل مع السلطات المختصة لحل المشكلة.

وحذرت صناعة الشحن في الشهور القليلة الماضية من زيادة وقائع القرصنة والخطف في خليج غينيا، خاصة قرب نيجيريا.

فقد خطف القراصنة في الخامس من ديسمبر كانون الأول طاقما من 19 فردا، 18 منهم هنود، قبالة نيجيريا من ناقلة ضخمة مسجلة لدى شركة توتال النفطية الفرنسية العملاقة لنقل النفط الخام إلى الهند.

وفي واقعة أخرى، قال مدير ناقلة نفط يونانية يوم الجمعة إن القراصنة أطلقوا سراح ثلاثة من أفراد طاقم الناقلة بعدما اتخذوهم رهائن قبالة ساحل توجو في نوفمبر تشرين الثاني.