"إنتل" تشتري شركة إسرائيلية بمبلغ ضخم جدا

أعلنت شركة "إنتل" أكبر شركات التكنولوجيا متعددة الجنسيات المتخصصة بشرائح ومعالجات الكمبيوتر، اليوم الاثنين، شراء شركة "هابانا لابس" التقنية الإسرائيلية بمبلغ 2 مليار دولار.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الشركة "اليوم أعلنت شركة إنتل عن شراء هابانا لابس... بمبلغ 2 مليار دولار تقريباً".

ومن المرتقب أن تساهم الشركة الإسرائيلية في تعزيز مواقع إنتل في سوق الذكاء الصناعي، حيث ستتمكن الشركتان معاً من تسريع إدخال المنتجات على أساسه في مراكز البيانات. وبفضل توحيد الشركتين، تترقب إنتل نمو الإيرادات من التكنولوجيا على أساس الذكاء الصناعي في هذا العام بـ20 بالمئة سنويا أو 3.5 مليار دولار.

هذا وتأسست شركة "هابانا لابس" في عام 2016، وتعمل على تطوير منتجات الذكاء الصناعي المؤسسة على منصات المعالجة المخصصة لتعليم الشبكات العصبونية الصناعية.