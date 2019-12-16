روسيا تحدد الاجتماع الوزراي الأكثر فشلا لمنظمة "الأمن والتعاون"

صرح مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ألكسندر لوكاشيفيتش، اليوم الاثنين، بأن اجتماع مجلس وزراء خارجية بلدان المنظمة الأخير، في سلوفاكيا، أصبح الأكثر فشلاً في تاريخ المنظمة، حيث بدد عدد من الدول الغربية وأوكرانيا بعض المقترحات البناءة التي تم طرحها في الاجتماع.

موسكو - سبوتنيك. وقال لوكاشيفيتش، عبر جسر تلفزيوني بين فيينا وموسكو، إنه، كالعادة، اجتماعات وزراء خارجية بلدان المنظمة تعتبر "تتويجاً" للعام السياسي.

وأردف: "توقع الجميع نتائج ذات مغزى، رغم أن الرئاسة السلوفاكية (في منظمة الأمن والتعاون) لم تتميز، من حيث المبدأ، بمثل هذا الفكر السياسي القوي. ولكن، رغم ذلك، بدأت الاستعدادات، لكنها بدأت متأخرة للغاية... ما رآه الدبلوماسيون الروس في براتيسلافا ، بالطبع، يبدو أن هناك مؤامرة منفصلة لرواية بوليسية، ولكن في الواقع ، أصبحت "براتيسلافا" واحدة من أكثر الاجتماعات الوزارية الفاشلة في التاريخ".

ولفت المندوب الدائم إلى أن روسيا طرحت 8 مشاريع قرارات للمناقشة في الاجتماع، مشيرا إلى أنه "بالطبع ، شعرنا بالحيرة من موقف الدول الأعضاء الغربيين وشركائنا، الذين قضوا غدراً، بمعنى كامل لهذه العبارة، على سلسلة كاملة من المقترحات الروسية، وكذلك على العديد من المقترحات البناءة للغاية من الدول المشاركة الأخرى. ونميز هنا وعلى وجه الخصوص، الولايات المتحدة الأميركية، وجزء من الاتحاد الأوروبي ، وبطبيعة الحال ، أوكرانيا، التي حالت دون اعتماد إعلان يوبيلي مكرس للذكرى 75 المقبلة لنهاية الحرب العالمية الثانية".

وعُقد في العاصمة السلوفاكية – براتيسلافا، يومي 5-6 كانون الأول/ ديسمبر، الاجتماع السادس والعشرون لمجلس وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا .