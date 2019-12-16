الولايات المتحدة تدعم أوكرانيا دون تردد في مواجهة "العدوان الروسي"

أعلن نائب وزير الخارجية الأمريكية، ديفيد هيل، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة لا تتردد في دعم أوكرانيا في مواجهة "العدوان الروسي".

واشنطن - سبوتنيك. جاء في بيان الخارجية الأمريكية عقب لقاء هيل بنائب رئيس الوزراء الأوكراني دميتري كوليبا "أكد نائب وزير الخارجية، هيل دعم الولايات المتحدة الثابت لسلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها في مواجهة العدوان الروسي المستمر".

وأشار البيان إلى أن هيل وكوليبا، بحثا أيضًا "الخطوات القادمة بعد قمة صيغة نورماندي في الـ9 من كانون الأول/ديسمبر وأهمية مواصلة التقدم في أجندة الإصلاح لضمان ازدهار أوكرانيا".

واحتضنت باريس في الـ 9 من كانون الأول/ديسمبر 2019 أول قمة منذ ثلاث سنوات لقادة "رباعية نورماندي"، إذ اعتمدت القمة بيانا مشتركا وترتيبات للاجتماع في برلين بعد أربعة أشهر لمواصلة العمل على حل الوضع في دونباس شرق أوكرانيا.

وأكدت الوثيقة على أن اتفاقيات مينسك تظل أساسا للعمل في صيغة "نورماندي"، ومن المتوخى الفصل بين القوات بحلول نهاية آذار/مارس 2020 في ثلاث نقاط جديدة في دونباس. بالإضافة إلى ذلك، دعا قادة الـ"نورماندي"، إلى وقف إطلاق النار في دونباس بحلول نهاية العام.