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    ترامب: سأصاب بخيبة أمل إذا كان هناك شيء "قيد التنفيذ" في كوريا الشمالية

    © REUTERS / LOREN ELLIOTT
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    قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيصاب بالإحباط إذا كان هناك شيء ما يفعل في شمال كوريا الشمالية. مضيفاً أن الولايات المتحدة ستشاهد ما يحدث قريباً.

    لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في هانوي، فيتنام 27 فبراير/ شباط 2019
    © REUTERS / Leah Millis
    مسؤول في كوريا الشمالية يطالب ترامب بعدم استخدام لغة "بذيئة" تسيء للزعيم
    وحسب "رويترز" قال ترامب اليوم الاثنين إنه سيصاب بخيبة أمل إذا كان هناك شيء "قيد التنفيذ" في كوريا الشمالية، وأن الولايات المتحدة تراقب الأنشطة في الدولة الآسيوية عن كثب.

    وتصاعد التوتر في الأسابيع الأخيرة، مما زاد المخاوف من أن البلدين قد يعودان إلى مسار التصادم الذي كانا عليه قبل بدء الدبلوماسية العام الماضي.

    ووصل المبعوث الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية ، ستيفن بيغان، إلى سيول يوم الأحد وسط تكهنات بأنه قد يحاول إنقاذ المفاوضات من خلال الوصول إلى كوريا الشمالية، التي تعهدت باتخاذ "مسار جديد" غير محدد إذا فشلت واشنطن في تخفيف موقفها قبل نهاية السنة.

    وصرح المبعوث الأميركي الخاص إلى كوريا الشمالية، ستيفن بيغان، اليوم الاثنين، بأن الولايات المتحدة لا تنوي "الاستسلام" وترى أنه من الممكن مواصلة المفاوضات بشأن نزع السلاح النووي مع كوريا شمالية.

    ونقلت وكالة "يونهاب" عن بيغان قوله في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع نظيره الكوري الجنوبي، لي دو هون: "كان عاماً طويلاً ولم نقترب حتى من التقدم الذي توقعنا إحرازه. لكننا لن نستسلم... أنا واثق من أن كل هذا (عملية نزع السلاح النووي) ممكن. أعتقد أن بإمكاننا القيام بذلك ، لكن الولايات المتحدة الأميركية لا تستطيع أن تفعل ذلك بمفردها".

    وفي الوقت نفسه حذر المبعوث من استفزازات محتملة من جانب كوريا الشمالية، مؤكدا "نحن نعي تمامًا أن هناك احتمال كبير بأن كوريا الشمالية قد ترتكب استفزازات كبيرة في الأيام المقبلة. على أقل تقدير، ستكون مثل هذه الإجراءات عديمة الفائدة للغاية لتحقيق سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية. ليس من الضروري على الإطلاق القيام بذلك".

    وكانت وزارتا التوحيد والخارجية في كوريا الجنوبية قد أعلنتا أن بيغان قد التقى أيضاً بوزير التوحيد (الكوريتين)، كيم يونغ تشول، والنائب الأول لوزير الخارجية، جو سي يونغ، حيث ناقش خطوات مشتركة لنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.

    وأجرى بيغان في وقت سابق من اليوم، محادثات مع الممثل الخاص لوزارة الخارجية للسلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية، لي دو هون في إطار زيارة إلى كوريا الجنوبية واليابان في الفترة 10 - 15 كانون الأول/ديسمبر.

    وكانت المحادثات حول نزع السلاح النووي بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، قد وصلت إلى طريق مسدود بعد أن غادر الوفد الكوري الشمالي المكان أثناء محادثات العمل في السويد، معلنا أن المحادثات فشلت لأن الولايات المتحدة أتت إليها فارغة اليدين.

    وبدوره، وصف الجانب الأميركي المحادثات بأنها "جيدة" ومع عدد من الأفكار الإبداعية الجديدة، وبعد ذلك أصدرت كوريا الشمالية إنذارًا مفاده أن الولايات المتحدة يجب أن تضع "حلًا جديدًا" بشأن نزع السلاح النووي إضافة إلى ضمانات أمنية حتى نهاية العام، وإلا سيتم إنهاء عملية التفاوض.

    وفي الأشهر الأخيرة، ومع إدراك بيونغ يانغ الرسمية أن الوقت المخصص يقترب من نهايته أعلنت بالفعل عن تجربتين "حاسمتين" في قاعدة "سوهاي"، إذ تؤكد الخارجية الكورية الشمالية أنها قدمت تنازلات على نحو كاف للولايات المتحدة. وإذا لم تتخذ واشنطن الآن خطوات متبادلة، فستتلقى "هدية عيد الميلاد" المناسبة.

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    الكلمات الدلالية:
    أمريكا, كوريا الشمالية, ترامب
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