ترامب: الترجمة الصينية لاتفاق التجارة سينتهي في الأسابيع المقبلة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الترجمة الصينية لاتفاق التجارة سيتم الانتهاء منها في الأسابيع المقبلة.

وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو في وقت سابق من اليوم الاثنين إن صادرات الولايات المتحدة إلى الصين ستتضاعف في ظل ما يعرف باتفاق "المرحلة 1" للتجارة الذي تم الوصول إليه بين واشنطن وبكين، حسب "رويترز".

وأبلغ كودلو قناة فوكس نيوز "هم... سيضاعفون صادراتنا إلى الصين".

وبموجب اتفاق التجارة الذي أُعلن عنه الأسبوع الماضي، ستخفض واشنطن بعض الرسوم الجمركية على واردات من الصين في مقابل زيادة بحوالي 20 مليار دولار في المشتريات الصينية من المنتجات الزراعية والمصنعة والطاقة الأمريكية على مدار العامين القادمين.

وبينما أشاد مسؤولون أمريكيون بالاتفاق، فإن مسؤولين صينيين كانوا أكثر حذرا مؤكدين أن النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم لم يتم تسويته بشكل كامل.

President @realDonaldTrump on the historic Phase One trade deal with China, announced this morning: pic.twitter.com/WpFCpu3abT — The White House (@WhiteHouse) December 13, 2019

وفي وقت لاحق، أبلغ كودلو الصحفيين في البيت الأبيض "أنا أؤكد أن الاتفاق تم انجازه... بالتأكيد الاتفاق اكتمل".

وسئل عما إذا كان مسؤولون ما زالوا يخططون لتوقيع الاتفاق في الأسبوع الأول من يناير/ كانون الثاني، فأجاب كودلو قائلا "ذلك هو المأمول". وأضاف أن الترجمات ما زالت قيد الإعداد لكنه لا يتوقع أي تغييرات على الاتفاق النهائي للمرحلة الأولى.

وقال الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر يوم الأحد إنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد لتوقيع مسؤولين أمريكيين وصينيين كبار على اتفاق "المرحلة 1".

وقال كودلو للصحفيين في البيت الأبيض اليوم إن المرحلة الثانية من المحادثات ستبدأ "قريبا جدا" لكنه لم يذكر موعدا محددا.