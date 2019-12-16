زلزال قوته 5.5 ريختر يضرب سواحل أندونيسيا الغربية

ضرب زلزال بقوة 5.5 ريختر الساحل الغربية لأندونيسيا، بحسب المرصد الأندونيسي للزلازل، الذي استبعد وقوع تسونامي مبدئيا.

القاهرة - سبوتنيك. وحدد المرصد مركز الزلزال بـ"داخل البحر على بعد 51 كيلومترا غرب موكوموكو".

ولم تقع أضرار جراء الزلزال بحسب وسائل إعلام إندونيسية.

وتعتبر أندونيسيا من المناطق الأكثر نشاطاً بالزلازل على الأرض، وتشكل جزءا من ما يسمى بحلقة النار في المحيط الهادئ، حيث تقع في هذه المنطقة من العالم الطبقات الأرضية الأكثر نشاطا، التي يتحرك بعضها بسرعة 7 سم سنويا.

وحصل في عام 2004، قبالة الساحل الغربي لجزيرة سومطرة الإندونيسية، الزلزال الأقوى في العالم خلال السنوات الخمسين الأخيرة الذي نجم عنه تسونامي أودى بحياة مئات الآلاف من الأشخاص في 12 بلدا مطلا على المحيط الهندي.