روسيا والصين تدعوان إلى استئناف عاجل للمحادثات السداسية حول كوريا الشمالية

الأمم المتحدة، 17 ديسمبر - سبوتنيك. ووفقا لنص القرار الذي وصل "سبوتنيك" نسخة منه، يدعو مجلس الأمن إلى "استئناف المحادثات السداسية في أقرب وقت ممكن أو إعادة إطلاق المشاورات متعددة الأطراف بأي صيغة أخرى مماثل بهدف تعزيز التسوية السلمية والشاملة من خلال الحوار، وخفض التوترات في شبه الجزيرة الكورية وخارجها، وتعزيز التعايش السلمي والتعاون الإقليمي متبادل المنفعة في شمال- شرق آسيا".

وتعفي المسودة من عقوبات الأمم المتحدة مشروعات التعاون بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية في مجالات السكك الحديدية والطرق.

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