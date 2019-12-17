أمريكا تقول إن الوقت غير مناسب الآن لنظر الأمم المتحدة في رفع عقوبات كوريا الشمالية

ذكر مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن مجلس الأمن الدولي يجب ألا ينظر في "تخفيف العقوبات السابق لأوانه لكوريا الشمالية.

وأكد المسؤول الأمريكي، أن هذا "يهدد بتصعيد الاستفزاز ورفض الاجتماع لمناقشة نزع السلاح النووي"، وفقا لرويترز.



وكانت روسيا والصين أعدتا مشروع قرار في الأمم المتحدة يدعو إلى الاستئناف العاجل للمحادثات السداسية حول كوريا الشمالية.

ووفقا لنص القرار الذي وصل "سبوتنيك" نسخة منه، يدعو مجلس الأمن إلى "استئناف المحادثات السداسية في أقرب وقت ممكن أو إعادة إطلاق المشاورات متعددة الأطراف بأي صيغة أخرى مماثل بهدف تعزيز التسوية السلمية والشاملة من خلال الحوار".

وأيضا "خفض التوترات في شبه الجزيرة الكورية وخارجها، وتعزيز التعايش السلمي والتعاون الإقليمي متبادل المنفعة في شمال- شرق آسيا".

وتعفي المسودة من عقوبات الأمم المتحدة مشروعات التعاون بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية في مجالات السكك الحديدية والطرق.

يذكر أن المفاوضات السداسية الدولية حول البرنامج النووي لكوريا الشمالية كانت قد جرت في بكين في الفترة بين أعوام 2003 و2009 بحضور دبلوماسيين رفعي المستوى من روسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية واليابان والكوريتين الشمالية والجنوبية.

إلا أنه لم يتمكن المشاركون في هذه المفاوضات من التوصل إلى الهدف المنشود وهو وقف الأعمال التي تقوم بها كوريا الشمالية في المجال النووي.