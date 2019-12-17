تحذيرات من استمرار الحرائق في أستراليا

حذر رجال الإطفاء في أستراليا، اليوم الثلاثاء، من أنهم لن يتمكنوا من احتواء بعض الحرائق المشتعلة في البلاد في ظل توقعات بتدهور أحوال الطقس هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة في أجزاء من ولاية "نيو ساوث ويلز" شرقي أستراليا 40 درجة مئوية، غدا الأربعاء، وهو ما يقل قليلا عن أعلى درجة حرارة مسجلة في أكبر ولاية من حيث عدد السكان في أستراليا.

A bush fire community meeting will be held at 6:30pm tonight for the Gospers Mountain fire, at Clarence/Dargan Rural Fire Station, 249 Grose Wold Rd, Grose Wold. #nswrfs #nswfires pic.twitter.com/5RFfUGh0oJ — NSW RFS (@NSWRFS) December 17, 2019

​وحذرت السلطات السكان بالقرب من الحرائق من احتمال انتشار النيران، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وقال روب روجرز، نائب مفوض إدارة الإطفاء في نيو ساوث ويلز للقناة التاسعة: "ينبغي ألا تتملك الناس أي أوهام.. لن نسيطر على النيران بحلول الوقت الذي يتدهور فيه الطقس في وقت لاحق هذا الأسبوع".

وأضاف: "يجب أن يعد الناس في تلك المناطق أنفسهم لما قد يحدث".

ويكافح رجال الإطفاء أكثر من 120 حريقا عبر "نيو ساوث ويلز" بما في ذلك حريق يمتد 60 كيلومترا شمال غربي سيدني، وتستعر بعض الحرائق منذ نوفمبر/ تشرين الثاني.