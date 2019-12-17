مجلس الأمن الروسي: باتروشيف يزور إيران للمشاركة في اجتماع حول القضايا الأفغانية

أعلن مجلس الأمن الروسي في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، سيتوجه إلى إيران يوم غد الأربعاء، للمشاركة في اجتماع حول القضايا الأفغانية.

موسكو-سبوتنيك. وجاء في بيان مجلس الأمن الروسي: "سيزور سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، جمهورية إيران الإسلامية في 18 كانون الأول/ديسمبر، حيث سيشارك باتروشيف في طهران في اجتماع متعدد الأطراف لوزراء مجالس الأمن ومستشاري الأمن القومي حول القضايا الأفغانية".

يذكر أنه بغية التوصل إلى إحلال السلام في أفغانستان، استضافت عدة دول اجتماعات بين ممثلين عن الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، واستضافت روسيا، في 9 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، الجلسة الثانية لـ "صيغة موسكو" المعنية بالمشاورات لإيجاد سبل لإطلاق حوار أفغاني – أفغاني مباشر.

وتشهد أفغانستان تفجيرات متكررة ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أمريكية وأخرى من حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وبين مسلحي حركة طالبان التي تسيطر على مساحات كبيرة من أراضي البلاد. بالمقابل يقوم تنظيم "داعش" ( الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) بتقوية نفوذه باستمرار في أفغانستان.