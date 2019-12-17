روسيا وقطر توقعان اتفاقية تعاون أمني

القاهرة - سبوتنيك. وبحسب وكالة الأنباء القطرية "استقبل معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح اليوم، سعادة الفريق فلاديمير كولوكولتسيف وزير الداخلية في روسيا الاتحادية، والوفد المرافق بمناسبة زيارتهم للبلاد".

ووفقا للوكالة، جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

كما قام الوزيران بالتوقيع على اتفاقية للتعاون الأمني بين وزارة الداخلية في دولة قطر ووزارة الداخلية في روسيا الاتحادية.

وكانت الحكومة الروسية، قد وافقت على توقيع اتفاقية حكومية مع قطر بشأن الإلغاء المتبادل لمتطلبات التأشيرة لمواطني البلدين.

وأعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في وقت سابق، أن هناك الكثير من الاتفاقيات بين روسيا ودولة قطر، وأن اتفاقية التأشيرات بين البلدين هي إجراء سيتم تفعيله.