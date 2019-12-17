طالبات يحمين زميلهن من عنف الشرطة...أصبحن رمزا للاحتجاجات في الهند

التقطت عدسات الكاميرات صورا لمجموعة من الشابات، بينما كنّ يشكلن حاجزا حول طالب لحمايته من رجال الشرطة الذين كانوا ينهالون عليه بالضرب، وسرعان ما أصبحن هؤلاء الشابات رمزا للاحتجاجات في الهند.

ويظهر مقطع الفيديو كيف هرعت الشابات الأربع بالالتفاف حول الشاب، بينما كانت الشرطة التي ترتدي ملابس مكافحة الشغب تضربه بعصي الخيزران والمعروفة باسم "اللاهي".

ثم أشارت الفتيات إلى رجال الشرطة وهن يرددن "الشرطة للخلف، للخلف" خلال الحادثة التي وقعت في نيودلهي، يوم الأحد، ضمن الاحتجاجات التي تعم شوارع الهند.

تأتي الاحتجاجات في أعقاب إقرار البرلمان، الأسبوع الماضي، للتشريع الذي يجعل من السهل على الأشخاص من ثلاث دول مجاورة الحصول على الجنسية الهندية.

A group of Muslim women who formed a barricade around a male student being attacked by baton-swinging police have become symbols of the protests currently gripping Indiahttps://t.co/C3bQmhxcwQ pic.twitter.com/l4RXJb5mSr — AFP news agency (@AFP) December 17, 2019

​وأجرت وسائل الإعلام مقابلات مع إحدى الفتيات اللواتي تعرضن لحادث الضرب، وقالت عائشة رينا (22 عاما) طالبة التاريخ لقناة تلفزيونية هندية "نحن على حق وليس لدينا أي خوف من هذه الحكومة أو الشرطة أو أي شخص".

وأثارت الاشتباكات التي اندلعت، ليلة الأحد، والتي شهدت إشعال النار في السيارات وقوات الأمن في جامعة نيودلهي، غضبًا حول وحشية الشرطة في التعامل مع المحتجين، مما زاد من حدة الاحتجاجات، وتم استخدام صور الشابات في الاحتجاج بعد أن انتشرت الصور على نطاق واسع.

وقالت منظمة العفو الدولية، يوم الاثنين: "للطلاب الحق الكامل في الاحتجاج. لا يمكن تبرير العنف ضد الطلاب المحتجين سلمياً تحت أي ظرف من الظروف."

قالت نائبة رئيس الجامعة الإسلامية ميليا أختار، يوم الاثنين، إن 200 شخص أصيبوا، وها الرقم يتعارض مع إحصائية الشرطة التي قدرت العدد بـ 39 طالباً و 30 ضابطًا، أحدهم في حالة خطيرة.

وقال المتحدث باسم الشرطة أن أربع حافلات و100 مركبة خاصة و10 دراجات تابعة للشرطة قد لحقت بها أضرار، وأن الضباط مارسوا أقصى درجات ضبط النفس، والحد الأدنى من القوة على الرغم من "استفزازهم".