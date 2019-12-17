ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الفلبين إلى 8 قتلى و149 مصابا

ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال الفلبين، الذي وقع يوم الأحد الماضي، إلى 8 قتلى و149 مصابا.

موسكو - سبوتنيك. وأفادت صحيفة "نشرة مانيلا" نقلا عن الشرطة بأن عدد ضحايا الزلزال في الفلبين، قد ارتفع إلى ثمانية قتلى بالإضافة إلى 149 مصابا.

هذا ووفقا للسفارة الروسية في الفلبين، لم يصب أي من الرعايا الروس نتيجة للزلزال.

وضرب زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس "ريختر" الفلبين، يوم الأحد الماضي، على بعد 5 كيلومترات جنوب شرقي قرية ماغسايساي، وعمق 28.2 كم.

وتضرب الزلازل الفلبين، باستمرار، بسبب وقوعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ، المنطقة الناشطة زلزالياً، والتي تمتد من اليابان عبر جنوب شرقي آسيا وحوض المحيط الهادئ.