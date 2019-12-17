"الطاقة الروسية" تتطلع للتوقيع قريبا على اتفاق بناء خط أنابيب النفط في الكونغو

أعلن نائب وزير الطاقة الروسي، بافل سوروكين، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الطاقة الروسية تعول على التوقيع القريب على الوثائق النهائية حول مشاركة "شركة الأنابيب المعدنية" الروسية في بناء خط منتجات النفط في كونغو.

موسكو - سبوتنيك. وقال سوروكين، في افتتاح جلسة اللجنة الحكومية الروسية الكونغولية: أحد المشاريع الرئيسية التي يجري تنفيذها الآن هي بناء خط منتجات النفط... الذي قد يصبح المسار الأساسي لتزويد الجزأين الأوسط والشمالي للجمهورية بمنتجات النفط، وأيضاً سيفتح الإمكانات للتصدير".

وأضاف أن "العمل على هذا المشروع الطموح يتقدم، ويجري تنفيذه من قبل شركتي "إس إن بي سي" و"تي إم كا" (شركة الأنابيب المعدنية). نعول على أن يتم التوقيع على الوثائق النهائية في أقرب وقت".