برج إيفل مغلق بسبب الإضراب

يعد برج إيفل أحد المعالم السياحية الرئيسية في فرنسا، تم إغلاقه يوم الثلاثاء، بسبب الإضراب الوطني ضد إصلاح نظام الرواتب التقاعدية المقترح من قبل سلطات البلاد.

ونشر حساب تويتر الرسمي للبرج: "بسبب الإضراب الوطني، "أغلقت اليوم"، كما يلاحظ أن المساحة المحيطة بالبرج لا تزال متاحة الزوار".

وتمر فرنسا بإضراب على مستوى البلاد ضد قانون إصلاح نظام التقاعد الذي أعلنته الحكومة في 5 كانون الأول/ديسمبر، مما قد يؤدي إلى فقدان بعض فئات العمال الفرنسيين "بما في ذلك عمال النقل" لبعض الامتيازات وأنظمة التقاعد الخاصة، وكان قد قدم رئيس الوزراء إدوارد فيليب أحكام الإصلاح، قائلاً إنه سيتم تقديم مشروع القانون في فبراير/شباط المقبل إلى البرلمان.

🇫🇷 En raison du mouvement de grève national, je suis fermée aujourd'hui. Mon parvis reste néanmoins accessible gratuitement.



🇬🇧 Due to a national strike, I'm closed today. Access to my esplanade remains open and free of charge.#tourEiffel #EiffelTower pic.twitter.com/WNe092cPkZ — La tour Eiffel (@LaTourEiffel) December 17, 2019

​يعد برج إيفل أحد الرموز الرئيسية لفرنسا، حيث يزوره سنوياً ملايين الأشخاص، وتم بناءه بأمر من الحكومة لمعرض باريس لعام 1889 وفقًا لمشروع المهندس جوستاف إيفل، وأصبح أطول مبنى في العالم في ذلك الوقت، وكان من المخطط ترك البرج لمدة 20 عامًا، ثم تم تفكيكه، نظرًا لأن العديد من الباريسيين لم يعجبهم تصميمه، لكن على مر السنين أصبح رمزا للعاصمة الفرنسية.