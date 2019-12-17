أردوغان: إبقاء اللاجئين السوريين داخل حدودنا ليس الحل الوحيد لتلك المشكلة

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان إننا بحاجة إلى صيغة للسماح بإعادة توطين اللاجئين السوريين الذين سافروا إلى تركيا في بلادهم.

وأضاف أردوغان خلال كلمته في المنتدى العالمي للاجئين في مدينة جنيف السويسرية، إن "عودة السوريين إلى وطنهم بعد تحقيق الاستقرار، وعودة الحياة لطبيعتها هامة، بقدر أهمية مكافحة الإرهاب"، بحسب ما نشرته "الأناضول".

وتابع الرئيس التركي أن "إبقاء اللاجئين السوريين داخل حدودنا لا يمكن اعتباره الحل الوحيد لتلك المشكلة".

وأوضح أن "دول صاحبة إمكانات مادية أكبر منا بكثير حددت استقبال عدد معين من اللاجئين، بينما تركيا استقبلت جميعهم دون تمييز بين أديانهم وأعراقهم ولغاتهم".

وأشار أردوغان إلى أن "باستثناء حالات فردية لم تشهد تركيا أي حوادث لتهميش اللاجئين أو معاداتهم".

وقال إنه "يجب تطبيق الصيغ التي ستبقي اللاجئين في بلدانهم وتعيد من هم في بلداننا إلى وطنهم"، لافتا إلى أنه "لا يمكن حل مشكلة اللاجئين إلا من خلال اتخاذ خطوات على مستوى عالمي".

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، صرح أمس الاثنين، بأن الحل الدائم لأزمة اللاجئين يتمثل في العودة الآمنة والطوعية للسوريين إلى بلدهم.

وأوضح جاويش أوغلو أن بلاده تستضيف أكثر من نصف مليون طفل سوري ولدوا في تركيا، وجاء ذلك في كلمة ألقاها في منتدى بعنوان "أزمة اللاجئين السوريين" على هامش مؤتمر اللاجئين العالمي في مدينة جنيف السويسرية.