عمران خان يحذر الهند مما قد يفعله ملايين المسلمين

حذر عمران خان رئيس وزراء باكستان، اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر/كانون الأول، مما قد يفعله ملايين المسلمين بسبب إجراءات الحكومة الهندية.

وقال عمران خان في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" إن ملايين المسلمين قد يتحولون إلى لاجئين ويفرون من الهند، بسبب سياساتها في إقليم كشمير وفرضها حظر التجول، وبسبب قانون الجنسية الجديد في الهند.

وأشار عمران خان إلى أن إجراءات الهند الأخيرة قد تولد أزمة "لاجئين" كبرى تتقزم أمامها كل الأزمات الأخرى.

وقال رئيس وزراء باكستان في كلمة أمام المنتدى العامي حول اللاجئين في جنيف: "نحن قلقون من أنه قد لا تكون هناك أزمة لاجئين فقط في الهند، بل نحن قلقون من أن يتسبب هذا في نشوب صراع جديد بين بلدين يمتلكان أسلحة نووية".

وتابع قائلا: "لن تتمكن بلادنا من استيعاب المزيد من اللاجئين بعد الآن".

واستمر قائلا: "على العالم أن يتدخل الآن وفورا قبل فوات الأوان".