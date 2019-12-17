إيران تعلن الإفراج عن غالبية معتقلي الاحتجاجات الأخيرة

أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسین إسماعیلي، أنه تم الإفراج عن غالبية معتقلي الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في الشهر الماضي.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن إسماعيلي، قوله إن غالبية هؤلاء الأفراد قد تم الإفراج عنهم، وفي طهران انخفض عدد المعتقلين منهم إلى 50%.

وفيما يتعلق بالعثور على جثامين وقول البعض بأنها تعود لفترة أحداث الشغب، قال إن "السلطة القضائية تتدخل وتبحث في كل حادثة مشبوهة، ولكن أن يقولوا إنه تم العثور على جثة في سيول خوزستان ويربطوا ذلك بأحداث الشغب فذلك دليل على أن المناهضين للدولة يخلقون التحديات على الدوام وعلينا نحن التحلي باليقظة كي لا ننخدع".

كما علق المتحدث على تقرير منظمة العفو الدولية بشأن قتلى الاحتجاجات ومطالبتها بإجراء تحقيق دولي، بالقول: "هؤلاء أدعياء كاذبون للعفو الدولية وحقوق الإنسان ولو كانوا يلتزمون بحقوق الإنسان حقيقةً، فلماذا وضعوا منابرهم الرسمية للتشجيع والحث على الهجوم على مقرات التعبئة وقوى الأمن الداخلي".

وفيما يتعلق بالإفراج عن العالم الإيراني مسعود سليماني بعد احتجازه تعسفا من قبل السلطات أمريكا لفترة 14 شهرا بذريعة الالتفاف على الحظر، قال إن "السلطة القضائية كانت قد وافقت على عملية مبادلة الدكتور سليماني مع الجاسوس المزدوج الجنسية الصيني –الأمريكي السجين في إيران ولو لم تكن موافقة القضاء على عملية التبادل لما كانت قد أنجزت".