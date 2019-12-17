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14:48 17 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    الحركة القومية التركية: ندعم أردوغان بخصوص إرسال قوات إلى ليبيا

    © flickr.com / Jorge Franganillo
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    أعلن زعيم الحركة القومية التركية، اليوم الثلاثاء، دعمه الحكومة التركية بخصوص إرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا.

    وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، عبّر زعيم الحركة، دولت بهجلي، عن دعمه الحكومة التركية في حال قررت إرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا، إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك.

    مبنى الوزارة الخارجية التركية
    © AFP 2019 / Sheimo Uglu
    المبعوث التركي إلى ليبيا: تركيا أثبتت مجددا أنها بلد كبير ومؤثر
    وكان قد أكد ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريح له اليوم، أن "ليبيا باتت تحت مسؤولية تركيا"، بموجب مذكرة التفاهم التي وقعها الرئيس التركي ورئيس حكومة الوفاق فائز السراج.

    وصادق البرلمان التركي، في الأمس، على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية مع ليبيا، في 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري، فيما نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية، المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته.

    يشار إلى أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد وقع مذكرتي تفاهم مع فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

    يمثل حزب الحركة القومية التركية (حزب العمل القومي) الفكر القومي في البلاد، ويرى بعض المراقبين أن نجاحه في انتخابات 1999 يعود إلى نقمة الشعب على سائر الأحزاب وتعليق الآمال على الحركة القومية في حل بعض المشاكل الجدلية، كمشكلة الحجاب.

    وعارض حزب العمل القومي بعض الإصلاحات الدستورية مثل منح الحقوق الثقافية للأكراد في البث والإعلام والتعليم، كما عارض رفع عقوبة الإعدام والانصياع إلى الاتحاد الأوروبي مهما كان الثمن.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    قوات تركية, ليبيا, تركيا
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