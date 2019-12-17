وزير الطاقة القبرصي: إطلاق تركيا "درونز" من شمال قبرص يثير التوترات بالمنطقة

قال وزير الطاقة القبرصي، إن قيام تركيا بإطلاق طائرات مسيرة من شمال قبرص يأتي في إطار التصعيد التركي المستمر، ويمثل جزءا من محاولاتها إثارة التوتر في المنطقة.

جاء ذلك في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء، قال فيها: "نعمل على ضمان عدم تكرار اعتراض قوات البحرية التركية للسفن، التي تنقب عن النفط قبالة سواحلنا".

يتبع...