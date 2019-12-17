وزير خارجية إسرائيل يهنئ البحرين بعيدها الوطني

هنأ وزير خارجية حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، إسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، البحرين بمناسبة احتفالها بالعيد الوطني، الموافق 16 من الشهر الجاري.

وقال كاتس، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أبارك للشعب البحريني وصديقي وزير الخارجية بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني. أتمنى من الله أن يمتع البحرين بالخير والبركة والازدهار، وأتمنى أن يساهم تراثنا نحن أبناء سيدنا إبراهيم في دعم السلام بين شعوبنا".

وتابع: "أتطلع إلى رؤية صديقي وزير الخارجية البحريني قريبا مرة أخرى".

— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) December 17, 2019

والتقى وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، مع نظيره البحريني، الشيخ خالد بن احمد آل خليفة، في يوليو/ تموز الماضي، على هامش مؤتمر حريات الأديان الذي عقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، وأكد كاتس، خلال اللقاء الثنائي، على مواصلة تحسين العلاقات الإسرائيلية مع دول الخليج.